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ВОЗ зафиксировала рекордное количество больных коронавирусом за неделю

Среда 04 ноября 2020 05:55
ВОЗ зафиксировала рекордное количество больных коронавирусом за неделю
Фото: коронавирус (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

На прошлой неделе во всем мире было зарегистрировано более 3,3 миллиона новых случаев заболевания коронавирусом. Это рекордный показатель.

Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравохранения (ВОЗ).

Отмечается, что по состоянию на 1 ноября во всем мире зарегистрировано почти 46 миллионов случаев заболевания и 1,2 миллиона случаев смерти.

"Дальнейшее увеличение числа новых случаев было наиболее заметным в Европейском регионе. Также был задокументирован значительный рост смертности в регионе и во всем мире", - говорится в сообщении.

Ранее в ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в Европе очень сложная. Правительства ряда европейских стран должны взять коронавирус под контроль.

Напомним, за четверг в мире зафиксировали рекордные 505 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев - в США, Индии и Франции. ВОЗ впервые зафиксировала более полмиллиона случаев за сутки.

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