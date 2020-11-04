ВООЗ зафіксувала рекордну кількість хворих коронавірусом за тиждень

Фото: коронавірус (РБК-Україна)

Минулого тижня в усьому світі було зареєстровано понад 3,3 мільйона нових випадків захворювання коронавірусом. Це рекордний показник.

Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Зазначається, що станом на 1 листопада у всьому світі зареєстровано майже 46 мільйонів випадків захворювання і 1,2 мільйона випадків смерті.

"Подальше збільшення числа нових випадків було найбільш помітним у Європейському регіоні. Також було задокументоване значне зростання смертності в регіоні і в усьому світі", - йдеться в повідомленні.

Раніше у ВООЗ заявили, що ситуація з коронавірусом в Європі дуже складна. Уряди низки європейських країн повинні взяти коронавірус під контроль.

Нагадаємо, за четвер в світі зафіксували рекордні 505 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Більше всього випадків - у США, Індії і Франції. ВООЗ вперше зафіксувала понад півмільйона випадків за добу.