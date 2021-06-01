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ВОЗ вводит маркировку новых штаммов COVID-19, чтобы избежать дискриминации стран

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Нью-Йорк, Вторник 01 июня 2021 01:43
ВОЗ вводит маркировку новых штаммов COVID-19, чтобы избежать дискриминации стран Фото: в ВОЗ определились, как маркировать штаммы коронавируса (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита. Тем самым, как считают в ВОЗ, не будут дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые.

Об этом говорится в заявлении ВОЗ.

В частности, такое решение направлено на борьбу с явлением, когда штаммы называют "британским", "индийским". Это стигматизирует страны, где разновидность COVID-19 обнаружили впервые. ВОЗ также считают, что новая маркировка будет легкой в использовании.

В частности, штамм, который уже прозвали "британским", будет носить название "Альфа", обнаруженный в Южно-Африканской Республике - "Бета", в Бразилии - "Гамма".

Две разновидности "индийского" штамма назвали "Дельтой" и "Капоте".

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус предположил, что второй год пандемии может быть более смертоносным, чем первый. В частности, сейчас вызывает беспокойство эпидемиологическая ситуация в Индии, где циркулирует опасный штамм коронавируса.

В начале мая спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавирус доктор Дэвид Набарро предупредил, что большинство стран мира переходит в "очень, очень темный период". По его словам, пандемия значительно ускоряется.

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