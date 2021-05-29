Во Франции выявили новую вспышку редкого штамма COVID-19 с новой мутацией

На западе Франции обнаружен новый кластер (скопление или группа людей, имеющих общие источники заражения) очень редкого варианта коронавируса. К 27 мая было подтверждено 37 случаев инфицирования.

Большинство из них - в коммуне Ньор. Речь идет о той же самой разновидности вируса, вспышка которого была зафиксирована на прошлой неделе в Бордо, пока неясно, есть ли связь между этими двумя кластерами.

Штамм под названием 20I/484Q - родственный британскому варианту SARS-CoV-2, однако обладает еще одной новой мутацией (E484Q).