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ВООЗ вводить маркування нових штамів COVID-19, щоб уникнути дискримінації країн

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Нью-Йорк, Вівторок 01 червня 2021 01:43
ВООЗ вводить маркування нових штамів COVID-19, щоб уникнути дискримінації країн Фото: у ВООЗ визначилися, як маркувати штами коронавірусу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Всесвітня організація охорони здоров'я маркуватиме штами COVID-19 буквами грецького алфавіту. Тим самим, як вважають у ВООЗ, не будуть дискримінувати країни, де ці різновиди виявили вперше.

Про це йдеться в заяві ВООЗ.

Зокрема, таке рішення спрямоване на боротьбу з явищем, коли штами називають "британським", "індійським". Це стигматизує країни, де різновид COVID-19 виявили вперше. ВООЗ також вважає, що нове маркування буде легким у використанні.

Зокрема, штам, який вже прозвали "британським", носитиме назву" Альфа", виявлений в Південно-Африканській Республіці - "Бета", в Бразилії - "Гамма".

Два різновиди "індійського" штаму назвали "дельтою"і " Капоте".

Раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреісус припустив, що другий рік пандемії може бути більш смертоносним, ніж перший. Зокрема, зараз викликає занепокоєння епідеміологічна ситуація в Індії, де циркулює небезпечний штам коронавірусу.

На початку травня спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) по боротьбі з пандемією коронавірус доктор Девід Набарро попередити, що більшість країн світу переходить у "дуже, дуже темний період". За його словами, пандемія значно прискорюється.

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