ВОЗ впервые зафиксировала более полмиллиона случаев заболевания COVID за сутки

За четверг в мире зафиксировали рекордные 505 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев - в США, Индии и Франции.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

В США было зафиксировано 80,3 тысячи новых случаев, в Индии - 48,6 тысяч, во Франции - 47,6 тысяч.

Лидером по заболеваемости за весь период пандемии остаются США - 8,8 миллиона случаев. Дальше идет Индия (8,1 миллиона) и Бразилия (5,5 миллиона). Всего же в мире, по данным ВОЗ, зафиксировано 44,9 миллиона случаев, хотя по данным сайта Worldometers, в мире уже более 45 миллиона случаев.

Также сообщалось, что ВОЗ обеспокоена тем, что у переболевших коронавирусом людей остаются в средне- и долгосрочной перспективе болезненные последствия, которые затрагивают важные системы организма. К тому же, выздоровление после COVID-19 может быть медленным, занимая недели и месяцы.

Напомним, что в пятницу в Украине зафиксировали 8312 случаев заражения коронавирусом. Это очередной антирекорд по суточному приросту заболеваемости COVID.