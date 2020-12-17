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ВОЗ о вакцинации от COVID: нельзя усиливать социальное неравенство

Киев, Четверг 17 декабря 2020 10:59
ВОЗ о вакцинации от COVID: нельзя усиливать социальное неравенство
Фото: Ханс Клюге (РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина, Владислав Красинский, Игорь Литвиненко

Всемирная организация здравоохранения опасается, что с появлением вакцины от коронавируса может усилиться социальное неравенство в мире. Поэтому к вопросу фиксации того, что человек был вакцинирован, будут подходить с осторожностью.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Мы должны быть осторожны, чтобы не усилить социальное неравенство, потому что мы знаем, что даже при условии глобальной солидарности вакцины вначале будет недостаточно. А это может привести к еще большему социальному неравенству. И наш девиз: не оставлять никого без внимания", - отметил Клюге.

Он добавил, что ВОЗ считают необходимым иметь документы о людях, которые прошли вакцинирование от COVID-19. Соответствующие сертификаты должны быть в цифровом формате. При этом ВОЗ выступает против "иммунных паспортов" для людей, вакцинировавшихся от коронавируса.

Также Клюге сообщал, что навязывание людям вакцины от COVID может привести к усилению сомнений относительно вакцинации.

Кроме этого в ВОЗ считают необходимым странам, в том числе и Украине, улучшить отслеживание контактов и карантин для более эффективной борьбы с коронавирусом.

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Новости Украины Общество ВОЗвакцина от коронавирусаКоронавирус

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