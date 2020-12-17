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ВООЗ про вакцинацію від COVID: не можна посилювати соціальну нерівність

Київ, Четвер 17 грудня 2020 10:59
ВООЗ про вакцинацію від COVID: не можна посилювати соціальну нерівність
Фото: Ханс Клюге (РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина, Владислав Красінський, Игорь Литвиненко

Всесвітня організація охорони здоров'я побоюється, що з появою вакцини від коронавірусу може посилитися соціальна нерівність у світі. Тому до питання фіксації того, що людина була вакцинована, будуть підходити з обережністю.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге.

"Ми повинні бути обережні, щоб не посилити соціальну нерівність, тому що ми знаємо, що навіть за умови глобальної солідарності вакцини спочатку буде недостатньо. А це може призвести до ще більшого соціальної нерівності. І наш девіз: не залишати нікого без уваги", - зазначив Клюге.

Він додав, що ВООЗ вважають за необхідне мати документи про людей, які пройшли вакцинацію від COVID-19. Відповідні сертифікати повинні бути в цифровому форматі. При цьому ВООЗ виступає проти "імунних паспортів" для людей, що вакцинувалися від коронавірусу.

Також Клюге повідомляв, що нав'язування людям вакцини від COVID може призвести до посилення сумнівів щодо вакцинації.

Крім цього у ВООЗ вважають необхідним країнам, в тому числі і Україні, поліпшити відстеження контактів і карантин для більш ефективної боротьби з коронавірусом.

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