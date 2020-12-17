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Отслеживание контактов и карантин можно улучшать: ВОЗ о борьбе с COVID в Украине

Киев, Четверг 17 декабря 2020 09:28
Отслеживание контактов и карантин можно улучшать: ВОЗ о борьбе с COVID в Украине
 Фото: Ханс Клюге (РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина, Владислав Красинский, Игорь Литвиненко

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что каждая страна может улучшить отслеживание контактов и карантин. Это позволит более эффективно бороться с пандемией коронавируса.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Он отметил, что тестирование на COVID-19 должно помогать отслеживать происхождение инфекции и останавливать передачу вируса.

"Что каждая страна может улучшить, так это отслеживание контактов и карантин, когда тест будет проведен. Потому что иначе вы тестируете - а зачем вы тестируете? Чтобы знать, где инфекция, откуда она и как остановить передачу", - заявил Клюге.

В ВОЗ считают, что проведение массового тестирования в стране возможно, если не будет отнимать ресурсы у традиционного ПЦР-тестирования.

"Вы можете проводить это (всеобщее тестирование - ред.) в сообществах с высокой степенью передачи, потому что используемый вами тест не является традиционным ПЦР, это тест на антигенные клетки. Так что в этом смысле это возможно, если в сообществе очень высокий уровень распространения инфекции", - отметил Клюге.

При этом важно, чтобы медицинская система могла справиться с подтвержденными случаями.

"Вы должны иметь возможность отследить контакты, изолировав всю цепочку, также важно то, сколько раз вы это будете делать. Потому что если вы сделаете это сегодня, то через месяц ситуация может быть другой", - добавил директор Европейского бюро ВОЗ.

Ранее РБК-Украина писало, что в ВОЗ считают локдаун не самым лучшим сценарием борьбы с коронавирусом.

Также Клюге сообщал, что для эффективной борьбы с COVID-19 нужна коммуникация между властью и народом.

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