ВООЗ тестує 16 нових вакцин від коронавірусу
Фото: директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге (Віталій Носач, РБК-Україна)
Всесвітня організація охорони здоров'я тестує 16 нових вакцин від коронавірусу. В організації назвали найкращий спосіб боротьби з інфекційним захворюванням.
Про це заявив директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю газеті La Vanguardia.
Найкращий спосіб боротьби з хворобою - поєднання ефективної вакцини та ефективних ліків, заявив він.
"Це дуже обнадійливий розвиток. Звичайно, дані все ще надходять, і ми дуже детально аналізуємо їх від ВООЗ. Ми тестуємо ще 16 вакцин. Наука розвивається дуже добре, і людям теж слід про це розповісти", - відповів він на питання, чи довіряє антивірусним препаратам, рекламованим Merck і Pfizer.