ВООЗ тестує 16 нових вакцин від коронавірусу

Про це заявив директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на його інтерв'ю газеті La Vanguardia .

Найкращий спосіб боротьби з хворобою - поєднання ефективної вакцини та ефективних ліків, заявив він.

"Це дуже обнадійливий розвиток. Звичайно, дані все ще надходять, і ми дуже детально аналізуємо їх від ВООЗ. Ми тестуємо ще 16 вакцин. Наука розвивається дуже добре, і людям теж слід про це розповісти", - відповів він на питання, чи довіряє антивірусним препаратам, рекламованим Merck і Pfizer.