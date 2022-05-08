ВОЗ собирает доказательства атак России на больницы для расследования военных преступлений

Всемирная организация здравоохранения собирает доказательства для расследования военных преступлений России. ВОЗ уже задокументировала 200 нападений на больницы и клиники в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан отметил, что 200 случаев не представляют собой совокупность атак на украинские медицинские учреждения, а только те, которые были подтверждены организацией.
"Преднамеренные нападения на медицинские учреждения являются нарушением международного гуманитарного права и, как таковые, - на основании расследования и атрибуции нападения - представляют собой военные преступления в любой ситуации", - сказал Райан.
Ранее сообщалось, что ООН собирает в Украине показания и доказательства нарушений, совершенных во время вторжения РФ с целью расследования их на предмет признания военными преступлениями.
Напомним также, что к расследованию преступлений армии РФ в Украине присоединился офис прокурора МУС.
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