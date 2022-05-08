ВОЗ собирает доказательства атак России на больницы для расследования военных преступлений

Всемирная организация здравоохранения собирает доказательства для расследования военных преступлений России. ВОЗ уже задокументировала 200 нападений на больницы и клиники в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан отметил, что 200 случаев не представляют собой совокупность атак на украинские медицинские учреждения, а только те, которые были подтверждены организацией. "Преднамеренные нападения на медицинские учреждения являются нарушением международного гуманитарного права и, как таковые, - на основании расследования и атрибуции нападения - представляют собой военные преступления в любой ситуации", - сказал Райан.