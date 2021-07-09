ВОЗ следит за штаммом "Дельта", который обнаружили в России

Всемирной организацией здравоохранения был включен в список мониторинга новый штамм коронавируса "Дельта", который был обнаружен в РФ. Организация планирует собрать полную информацию о нем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала отслеживать вариант коронавируса, который был впервые обнаружен в России в январе 2021 года",- говорится в сообщении.

Отмечено, что штамм не будут называть "русским", так как ВОЗ с начала июня использует для маркировки буквы греческого алфавита, чтобы не подвергать дискриминации страны, где эти штаммы впервые были обнаружены.

Если выясняется, что он особенно заразен, его внесут в группы штаммов которые "вызывают опасения".

Такими пока считаются четыре штамма COVID-19 - "альфа", "бета", "гамма" и "дельта". Сейчас в большинстве стран мира особенно распространен последний вариант.