ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ВООЗ стежить за штамом "Дельта", який виявили у Росії

Новость на русском →
Женева, П'ятниця 09 липня 2021 11:48
ВООЗ стежить за штамом "Дельта", який виявили у Росії Фото: ВООЗ стежить за штамом "Дельта", який виявили у Росії (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Всесвітньою організацією охорони здоров'я був включений у список моніторингу новий штам коронавірусу "Дельта", який був виявлений у РФ. Організація планує зібрати повну інформацію про нього.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Deutsche Welle.

"Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) почала відстежувати варіант коронавірусу, який був вперше виявлений в Росії в січні 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що штам не будуть називати "російським", оскільки ВООЗ з початку червня використовує для маркування букви грецького алфавіту, щоб не наражати на дискримінації країни, де ці штами вперше були виявлені.

Якщо з'ясовується, що він особливо заразний, його внесуть до групи штамів які "викликають побоювання".

Такими наразі вважаються чотири штами COVID-19 - "альфа", "бета", "гамма" і "дельта". Зараз в більшості країн світу особливо поширений останній варіант.

Нагадаємо, що у Росії виявили перший випадок зараження новим штамом коронавірусу "дельта плюс".

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус "Дельта" Російська Федерація штам ВООЗ
NEWS
В Україні 655 нових випадків коронавірусу
В Україні 655 нових випадків коронавірусу
DAILY
Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі