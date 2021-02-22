В ВОЗ считают необходимым проводить COVID-вакцинацию во всем мире
Всемирная организация здравоохранения отмечает необходимость повсеместной вакцинации от коронавируса. Если это не будет сделано во всем мире, победить вирус в глобальном масштабе не выйдет.
Об этом на брифинге заявил директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
Он отметил, что начало вакцинации во всех странах должно быть в интересах всего мира.
"Это поможет бороться с вирусом повсюду. Если этот вирус не будет побежден повсеместно, то мы не сможем победить его в глобальном масштабе", - заявил Гебреисус.
Он добавил, что если в каких-то регионах вакцинация не будет проведена или будет отсрочена, эти места могут стать полем для размножения новых штаммов COVID.
"В таком случае вакцины, которые мы применяли, могут стать бесполезными", - сказал директор ВОЗ.
Гебреисус призвал развивающиеся страны помочь в вакцинации "остального мира".
Напомним, первая партия вакцины от коронавируса производства AstraZeneca должна прибыть в Украину утром 23 февраля.
Ранее РБК-Украина писало, что ЕС и ВОЗ помогут Украине с вакцинацией против коронавируса. Для этого выделили 40 млн евро.