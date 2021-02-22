У ВООЗ вважають за необхідне проводити COVID-вакцинацію у всьому світі
Всесвітня організація охорони здоров'я відзначає необхідність повсюдної вакцинації від коронавіруса. Якщо це не буде зроблено у всьому світі, перемогти вірус в глобальному масштабі не вийде.
Про це на брифінгу заявив директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.
Він зазначив, що початок вакцинації в усіх країнах має бути в інтересах усього світу.
"Це допоможе боротися з вірусом всюди. Якщо цей вірус не буде переможений повсюдно, то ми не зможемо перемогти його в глобальному масштабі", - заявив Гебреїсус.
Він додав, що якщо в якихось регіонах вакцинація не буде проведена чи буде відстрочено, ці місця можуть стати полем для розмноження нових штамів COVID.
"У такому разі вакцини, які ми застосовували, можуть стати марними", - сказав директор ВООЗ.
Гебреїсус закликав країни, що розвиваються, допомогти в вакцинації "решти світу".
Нагадаємо, перша партія вакцини від коронавіруса виробництва AstraZeneca повинна прибути в Україну вранці 23 лютого.
Раніше РБК-Україна писало, що ЄС і ВООЗ допоможуть Україні з вакцинацією проти коронавіруса. Для цього виділили 40 млн євро.