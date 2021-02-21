ВОЗ рекомендует тщательнее изучить передачу COVID от первого зараженного, - CNN

Экспертная панель Всемирной организации здравоохранения рекомендует тщательнее исследовать начало распространения коронавируса в Ухане. В том числе, заражение первого пациента и цепочку контактов, приведших к распространению вируса.

ВОЗ также хочет исследовать цепочку поставок к почти дестку продавцов морепродуктов в Ухане в декабре 2019 года. Известно, что ВОЗ запросит цепочку контактов с первым зараженным, заболевание которого обнаружили 8 декабря 2019-го.

Кроме этого, ученые ВОЗ удивлены, что китайцы не провели рудиментарные исследования начала эпидемии до сих пор. Для них это "удивительно и неправдоподобно".

Личность первого пациента с коронавирусом пока не установлена, но в ВОЗ предполагают, что это мужчина лет 40, который живет с женой и ребенком, без экзотических путешествий и контактов.