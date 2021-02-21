ВОЗ рекомендует тщательнее изучить передачу COVID от первого зараженного, - CNN
Экспертная панель Всемирной организации здравоохранения рекомендует тщательнее исследовать начало распространения коронавируса в Ухане. В том числе, заражение первого пациента и цепочку контактов, приведших к распространению вируса.
Об этом сообщает CNN.
ВОЗ также хочет исследовать цепочку поставок к почти дестку продавцов морепродуктов в Ухане в декабре 2019 года. Известно, что ВОЗ запросит цепочку контактов с первым зараженным, заболевание которого обнаружили 8 декабря 2019-го.
Кроме этого, ученые ВОЗ удивлены, что китайцы не провели рудиментарные исследования начала эпидемии до сих пор. Для них это "удивительно и неправдоподобно".
Личность первого пациента с коронавирусом пока не установлена, но в ВОЗ предполагают, что это мужчина лет 40, который живет с женой и ребенком, без экзотических путешествий и контактов.
Ранее сообщалось, что версия о том, что коронавирус могли завезти в Китай извне, является крайне маловероятной. Она не нашла подтверждения во время работы группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в этой стране.
Также эксперты ВОЗ пришли к выводу о том, что масштаб эпидемии коронавируса мог быть большим, чем считалось ранее.