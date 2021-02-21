ВООЗ рекомендує ретельніше вивчити передачу COVID від першого зараженого, - CNN

Експертна панель Всесвітньої організації охорони здоров'я рекомендує ретельніше дослідити початок поширення коронавірусу в Ухані. В тому числі, зараження першого пацієнта і ланцюжок контактів, які призвели до поширення вірусу.

ВООЗ також хоче дослідити ланцюжок поставок до майже дестку продавців морепродуктів в Ухані в грудні 2019 року. Відомо, що ВООЗ запросить ланцюжок контактів з першим зараженим, захворювання якого виявили 8 грудня 2019-го.

Крім цього, вчені ВООЗ здивовані, що китайці не провели рудиментарні дослідження початку епідемії досі. Для них це "дивно і неправдоподібно".

Особистість першого пацієнта з коронавірусом поки не встановлена, але у ВООЗ вважають, що це чоловік років 40, який живе з дружиною і дитиною, без екзотичних подорожей і контактів.