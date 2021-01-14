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ВОЗ рассмотрит вопрос о введении паспортов вакцинации для путешественников

Четверг 14 января 2021 11:54
ВОЗ рассмотрит вопрос о введении паспортов вакцинации для путешественников
Фото: штаб-квартира ВОЗ (commons wikimedia org User Yann)
Автор: Игорь Литвиненко

Вопрос о введении паспортов вакцинации для путешественников находится на рассмотрении Всемирной организации здравоохранения. Данный вопрос будет рассмотрен на заседании чрезвычайного комитета ВОЗ.

Об этом заявил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш во время пресс-конференции.

"С появлением эффективных и безопасных вакцин против коронавирусной инфекции ВОЗ изучает вопросы и проблемы, связанные с вакцинацией международных путешественников. Хотелось бы напомнить, что использование международного сертификата вакцинации является вопросом, регулируемым международными медико-санитарными правилами", - заявили в ВОЗ.

Напомним, ранее глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил о необходимости иметь какие-то документы о людях, которые были вакцинированы против коронавируса. При этом ВОЗ выступает против введения иммунных паспортов.

Также сообщалось, что в ВОЗ рассматривают возможность введения электронных сертификатов о вакцинации от COVID.

Отметим, министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил возможность введения в стране дополнительных мер, подобных к иммунным паспортам, при пересечении границы.

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Новости Украины Общество ВОЗпутешествиявакцина от коронавируса

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