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ВООЗ розгляне питання про введення паспортів вакцинації для мандрівників

Четвер 14 січня 2021 11:54
ВООЗ розгляне питання про введення паспортів вакцинації для мандрівників
Фото: штаб-квартира ВООЗ (wikimedia commons org User Yann)
Автор: Игорь Литвиненко

Питання про введення паспортів вакцинації для мандрівників знаходиться на розгляді Всесвітньої організації охорони здоров'я. Дане питання буде розглянуто на засіданні надзвичайного комітету ВООЗ.

Про це заявив старший фахівець відділу імунізації Європейського бюро ВООЗ Олег Бенеш під час прес-конференції.

"З появою ефективних та безпечних вакцин проти коронавірусної інфекції ВООЗ вивчає питання і проблеми, пов'язані з вакцинацією міжнародних мандрівників. Хотілося б нагадати, що використання міжнародного сертифіката вакцинації є питанням, які регулюються міжнародними медико-санітарними правилами", - заявили у ВООЗ.

Нагадаємо, раніше глава Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге заявив про необхідність мати якісь документи про людей, які були вакциновані проти коронавірусу. При цьому ВООЗ виступає проти введення імунних паспортів.

Також повідомлялося, що у ВООЗ розглядають можливість введення електронних сертифікатів про вакцинацію від COVID.

Зазначимо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов не виключив можливість введення в країні додаткових заходів, подібних до імунних паспортів, при перетині кордону.

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