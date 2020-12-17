В ВОЗ против введения "имунных паспортов" по COVID-19

Фото: доктор Ханс Клюге (РБК-Украина)

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не рекомендуют вводить "имунные паспорта". Но важно иметь документы о людях, которые были вакцинированы.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге.

По его словам, неизвестно, как долго будет сохраняться иммунитет после прививки. Однако, нужно формировать данные о людях, которые вакцинировались и делать это в цифровом формате.

"Доктор Тедрос (Гебреисус, - ред.), генеральный директор ВОЗ, подписал меморандум о взаимопонимании с премьер-министром Эстонии на этот счет. Но это нечто другое, не "имунный паспорт", мы не рекомендуем вводить такие "паспорта", - отметил он.

Напомним, ранее генеральный директор авиакомпании Qantas Алан Джойс заявил, что его компания рассматривает возможность изменения правил обслуживания пассажиров. Когда вакцины станут доступными, то могут начать просить доказательства вакцинации путешественников.

Ранее сообщалось, что ЮНИСЕФ готовит спецоперацию для оперативного распространения вакцины от COVID-19.