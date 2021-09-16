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ВОЗ прогнозирует циркуляцию четырех штаммов гриппа в Украине

Автор: Юлия Бойко

В нынешнем эпидемиологическом сезоне в Украине могут циркулировать четыре штамма гриппа. Украинцев из групп риска призывают делать прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Минздрава.

По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в Украине вероятно будут циркулировать 4 штамма вируса гриппа:

  • вирус, подобный A / Victoria / 2570/2019 (H1N1) pdm09
  • вирус, подобный A / Cambodia / e0826360 / 2020 (H3N2)
  • вирус, подобный В / Washington / 02/2019 (линия B Victoria)
  • вирус, подобный B / Phuket / 3073/2013 (линия B / Yamagata)

Вакцинироваться от этих штаммов лучше до начала их циркуляции, то есть в сентябре или октябре, чтобы образовался иммунитет и достаточное количество защитных антител. В первую очередь следует вакцинироваться медикам, беременным, пожилым и людям с хроническими заболеваниями.

Вакцинация против гриппа не входит в календарь профилактических прививок, поэтому вакцину могут закупать за счет местных бюджетов, предприятий или за свой счет. Минздрав отдельно обращает внимание на то, что вакцина от COVID-19 не является аналогом вакцины против штаммов гриппа.

Напомним, ранее главный санврач Игорь Кузин говорил, что в Украине будут циркулировать три штамма гриппа.

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ВОЗГрипп