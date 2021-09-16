ВОЗ прогнозирует циркуляцию четырех штаммов гриппа в Украине

В нынешнем эпидемиологическом сезоне в Украине могут циркулировать четыре штамма гриппа. Украинцев из групп риска призывают делать прививки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Минздрава.
По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в Украине вероятно будут циркулировать 4 штамма вируса гриппа:
Вакцинироваться от этих штаммов лучше до начала их циркуляции, то есть в сентябре или октябре, чтобы образовался иммунитет и достаточное количество защитных антител. В первую очередь следует вакцинироваться медикам, беременным, пожилым и людям с хроническими заболеваниями.
Вакцинация против гриппа не входит в календарь профилактических прививок, поэтому вакцину могут закупать за счет местных бюджетов, предприятий или за свой счет. Минздрав отдельно обращает внимание на то, что вакцина от COVID-19 не является аналогом вакцины против штаммов гриппа.
Напомним, ранее главный санврач Игорь Кузин говорил, что в Украине будут циркулировать три штамма гриппа.