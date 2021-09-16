ВООЗ прогнозує циркуляцію чотирьох штамів грипу в Україні

У нинішньому епідеміологічному сезоні в Україні можуть циркулювати чотири штами грипу. Українців з груп ризику закликають робити щеплення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook МОЗ.
За прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Україні ймовірно циркулюватимуть 4 штами вірусу грипу:
Вакцинуватися від цих штамів краще до початку їх циркуляції, тобто у вересні або жовтні, щоб утворився імунітет і достатня кількість захисних антитіл. В першу чергу слід вакцинуватися медикам, вагітним, літнім і людям з хронічними захворюваннями.
Вакцинація проти грипу не входить в календар профілактичних щеплень, тому вакцину можуть закуповувати за рахунок місцевих бюджетів, підприємств або за свій рахунок. МОЗ окремо звертає увагу на те, що вакцина від COVID-19 не є аналогом вакцини проти штамів грипу.
Нагадаємо, раніше головний санлікар Ігор Кузін говорив, що в Україні циркулюватимуть три штами грипу.