ВОЗ продлила действие глобальной чрезвычайной ситуации

Всемирная организация здравоохранения продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Такое решение было принято в ходе заседания комитета по ЧС, сообщил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гибреисус во время брифинга.

"Пандемия остается чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения", - заявил он.

Он также добавил, что вывод о том, что пандемия, по-прежнему является чрезвычайной ситуацией мирового уровня, сделано на заседании комитета, который состоял из 18 экспертов и 13 консультантов. Решение было принято единогласно.

Следующее заседание комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом созовут в течение 90 дней.

Напомним, спецслужбы Соединенных Штатов расследуют возможный факт скрытия пандемии Китаем и Всемирной организацией здравоохранения на начальных этапах вспышки.

Кроме того, глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса далека от завершения. При этом Гибреисус обратил внимание на то, что в европейских странах ослабевают ограничения в связи со снижением числа новых случаев COVID-19.