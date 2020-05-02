ВООЗ продовжила дію глобальної надзвичайної ситуації

Всесвітня організація охорони здоров'я продовжила дію глобального режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу. Таке рішення було прийнято в ході засідання комітету з НС, повідомив генеральний директор організації Тедрос Аданом Гибреисус під час брифінгу.

"Пандемія залишається надзвичайною ситуацією для громадської охорони здоров'я", - заявив він.

Він також додав, що висновок про те, що пандемія, як і раніше, є надзвичайною ситуацією світового рівня, зроблено на засіданні комітету, який складався з 18 експертів і 13 консультантів. Рішення було прийнято одноголосно.

Наступне засідання комітету ВООЗ щодо надзвичайної ситуації у зв'язку з коронавірусом скличуть протягом 90 днів.

Нагадаємо, спецслужби Сполучених Штатів розслідують можливий факт приховування пандемії Китаєм та Всесвітньою організацією охорони здоров'я на початкових етапах спалаху.

Крім того, глава ВООЗ заявив, що пандемія коронавірусу далека від завершення. При цьому Гибреисус звернув увагу на те, що в європейських країнах слабшають обмеження у зв'язку зі зниженням кількості нових випадків COVID-19.