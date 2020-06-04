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У ВООЗ закликали бути готовими до другої хвилі коронавірусу восени

Новини » Коронавірус     04.06.2020 - 14:45
У ВООЗ закликали бути готовими до другої хвилі коронавірусу восени
Фото: друга хвиля коронавіруса можлива восени (flickr)

Друга хвиля COVID-19 може збігтися зі спалахом інших інфекційних захворювань

Друга хвиля пандемії коронавірусу може виникнути вже восени, до цього потрібно підготуватися. Однак у більшості європейських країн спостерігається поліпшення ситуації з COVID-19.

Про це заявив директор регіонального офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Європі Ханс Клюге, передає The Telegraph.

"У більшості європейських країн зараз спостерігається поліпшення з коронавірусом, але потрібно бути готовими до другої хвилі, яка можлива восени", - сказав він.

Клюге також додав, що друга хвиля може збігтися зі спалахом інших інфекційних захворювань.

Нагадаємо, 27 травня у Вірменії заявили про другу хвилю коронавірусу.

Крім того, глава Європейського центру запобігання і контролю захворювань Андреа Аммон заявила, що перспектива другої хвилі коронавірусу в Європі вже не є далекою теорією.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новини України ВООЗКоронавірус
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