У ВООЗ закликали Європу готуватися до нової хвилі коронавірусу

Фото: Ханс Клюге (twitter.com / hans_kluge)

Нова хвиля коронавірусу може початися восени

Директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге закликав Європу готуватися до нової хвилі коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Так, в інтерв'ю британському виданню Клюге заявив, що країнам Європи необхідно готуватися до нової хвилі коронавірусу та проявляти обережність при скасуванні обмежувальних заходів.

"Я дуже стурбований з приводу подвійної хвилі: восени у нас може бути друга хвиля захворювання на COVID-19 та ще одна - сезонного грипу та кору", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше керівник програми із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я ВООЗ Майк Раян висловив припущення, що коронавірус може стати ще одним ендемічним вірусом та назавжди залишиться серед людей. Однак світ може контролювати поширення коронавірусу за допомогою вакцини.

Крім того, генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявляв, що світ бореться з найсерйознішою пандемією за 100 років. За словами гендиректора ВООЗ, коронавірус загрожує недавнім досягненням в області охорони здоров'я і прогресу в досягненні глобальних цілей.

Додамо, що станом на 14 травня у світі зафіксовано понад 300 тисяч померлих з коронавірусом. Найбільша кількість летальних випадків припадає на Сполучені Штати, де померли понад 85 тис. інфікованих.

Автор: Дмитро Левицький