ВОЗ призвала производителей вакцин последовать примеру AstraZeneca для увеличения поставок

Прививки вакциной AstraZeneca, как показали новые данные в США, оказались безопасными и эффективными, несмотря на производство препарата в различных странах, в частности, южнокорейским SKBioScience и Институтом сыворотки крови в Индии.

Генеральный директор ВОЗ призвал большее количество производителей применить эту модель для увеличения поставок, в том числе для программы обмена вакцинами COVAX.

"Разрыв между количеством вакцин в богатых странах, и количеством в системе COVAX (инициатива для равного доступа всех стран к вакцинам, - ред.) растет и становится все более гротескным с каждым днем", - сказал Тедрос на пресс-конференции.

"Несправедливое распределение вакцин - это не просто моральное возмущение. Это также экономическое и эпидемиологическое самоуничтожение", - добавил он.

Однако руководитель отраслевой группы, представляющей Big Pharma, отверг критику Тедроса, оценив такую мысль как "недостаточное понимание сложности производства вакцин и мировой цепи поставок".

Томас Куени, генеральный директор Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA), заявил, что наращивание масштабов производства вакцин осуществляется благодаря партнерству между производителями вакцин в развитых странах и развивающихся странах. По его словам, они сотрудничают "как никогда раньше".

"Трансфер технологий и сотрудничество происходят в огромном масштабе", - сказал Куени, ссылаясь на соглашения между AstraZeneca и Novavax с Институтом сыворотки в Индии, а также между Johnson&Johnson с Aspen Pharma в Южной Африке и Biologic E в Индии.