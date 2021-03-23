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ВОЗ призвала производителей вакцин последовать примеру AstraZeneca для увеличения поставок

Новина українською → Мир, Вторник 23 марта 2021 11:21
ВОЗ призвала производителей вакцин последовать примеру AstraZeneca для увеличения поставок Фото: вакцина (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Больше производителей вакцин против COVID-19 должны следовать примеру фармацевтической компании AstraZeneca, которая предоставляет лицензии на производство вакцины другим производителям. Это можно увеличить количество поставок препаратов по всему миру.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус в понедельник, передает Reuters.

Прививки вакциной AstraZeneca, как показали новые данные в США, оказались безопасными и эффективными, несмотря на производство препарата в различных странах, в частности, южнокорейским SKBioScience и Институтом сыворотки крови в Индии.

Генеральный директор ВОЗ призвал большее количество производителей применить эту модель для увеличения поставок, в том числе для программы обмена вакцинами COVAX.

"Разрыв между количеством вакцин в богатых странах, и количеством в системе COVAX (инициатива для равного доступа всех стран к вакцинам, - ред.) растет и становится все более гротескным с каждым днем", - сказал Тедрос на пресс-конференции.

"Несправедливое распределение вакцин - это не просто моральное возмущение. Это также экономическое и эпидемиологическое самоуничтожение", - добавил он.

Однако руководитель отраслевой группы, представляющей Big Pharma, отверг критику Тедроса, оценив такую мысль как "недостаточное понимание сложности производства вакцин и мировой цепи поставок".

Томас Куени, генеральный директор Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA), заявил, что наращивание масштабов производства вакцин осуществляется благодаря партнерству между производителями вакцин в развитых странах и развивающихся странах. По его словам, они сотрудничают "как никогда раньше".

"Трансфер технологий и сотрудничество происходят в огромном масштабе", - сказал Куени, ссылаясь на соглашения между AstraZeneca и Novavax с Институтом сыворотки в Индии, а также между Johnson&Johnson с Aspen Pharma в Южной Африке и Biologic E в Индии.

Напомним, исследования вакцины AstraZeneca в США показало ее эффективность в 100% случаях тяжелого течения заболевания.

Отметим, ранее ряд стран ЕС заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов. Позже часть стран объявила о возобновлении вакцинации препаратом компании AstraZeneca.

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