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ВООЗ закликала виробників вакцин наслідувати приклад AstraZeneca для збільшення поставок

Новость на русском → Світ, Вівторок 23 березня 2021 11:21
ВООЗ закликала виробників вакцин наслідувати приклад AstraZeneca для збільшення поставок Фото: вакцина (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Більше виробників вакцин проти COVID-19 мають наслідувати приклад фармацевтичної компанії AstraZeneca, яка надає ліцензії на виробництво вакцини іншим виробникам. Це можна збільшити кількість поставок препаратів по всьому світу.

Про це заявив глава Світової організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрієсус в понеділок, передає Reuters.

Щеплення вакциною AstraZeneca, як показали нові дані в США, виявилося безпечним та ефективним попри виробництво препарату в різних країнах, зокрема, південнокорейським SKBioScience та Інститутом сироватки крові в Індії.

Генеральний директор ВООЗ закликав більшу кількість виробників застосувати цю модель для збільшення поставок, в тому числі для програми обміну вакцинами COVAX.

"Розрив між кількістю вакцин в багатих країнах, і кількістю в системі COVAX (ініціатива для рівного доступу всіх країн до вакцин, - ред.) зростає і стає все більш гротескним з кожним днем", - сказав Тедрос на прес-конференції.

"Несправедливий розподіл вакцин - це не просто моральне обурення. Це також економічне та епідеміологічне самознищення ", - додав він.

Однак керівник галузевої групи, що представляє Big Pharma, відкинув критику Тедроса, оцінивши таку думку як "недостатнє розуміння складності виробництва вакцин та світового ланцюга поставок".

Томас Куені, генеральний директор Міжнародної федерації фармацевтичних виробників та асоціацій (IFPMA), заявив, що нарощування масштабів виробництва вакцин здійснюється завдяки партнерству між виробниками вакцин у розвинених країнах та країнах, що розвиваються. За його словами, вони співпрацюють "як ніколи раніше".

"Трансфер технологій та співпраця відбуваються у величезному масштабі", - сказав Куєні, посилаючись на угоди між AstraZeneca та Novavax з Інститутом сироватки в Індії, а також між Johnson&Johnson з Aspen Pharma в Південній Африці та Biologic E в Індії.

Нагадаємо, дослідження вакцини AstraZeneca в США показало її ефективність у 100% випадках тяжкого перебігу захворювання.

Відзначимо, раніше низка країн у ЄС заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів. Пізніше частина країн оголосила про відновлення вакцинації препаратом компанії AstraZeneca.

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