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ВОЗ призвала осенью готовиться к новой волне пандемии

Автор: Артур Родивилов

Несмотря на стабилизацию эпидемической обстановки во многих странах, каждый день по всему миру фиксируют 4,5 млн случаев заболевания и 68 тыс. смертей. Мир осенью должен готовиться к новой волне пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса.

Организация допустила, что число заболевших коронавирусом по всему миру в начале следующего года превысит отметку 200 млн человек. Оценка будет верна, если правительства не смогут остановить нынешние темпы заражения.

Гебрейсус подчеркнул, что реальное число заболевших существенно отличается от официальной статистики ВОЗ.

"Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее", - заявил глава ВОЗ.

Напомним, ранее Гебрейесус призвал страны отложить бустерные прививки от COVID-19.

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