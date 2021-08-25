ВООЗ закликала восени готуватися до нової хвилі пандемії

Попри стабілізацію епідемічної обстановки в багатьох країнах, кожен день по всьому світу фіксують 4,5 млн випадків захворювання і 68 тис.смертей. Світ восени має готуватися до нової хвилі пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг гендиректора Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедроса Аданома Гебреєсуса.

Організація допустила, що число хворих коронавірусом по всьому світу на початку наступного року перевищить позначку 200 млн осіб. Оцінка буде вірна, якщо уряди не зможуть зупинити нинішні темпи зараження.

Гебрейсус підкреслив, що реальне число хворих істотно відрізняється від офіційної статистики ВООЗ.

"Наступні три місяці стануть критичним періодом для забезпечення готовності до майбутньої пандемії і організації заходів реагування на неї", - заявив глава ВООЗ.