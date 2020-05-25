ВОЗ приостановила испытания хлорохина и гидроксихлорохина

Ученые выявили рост случаев смерти среди госпитализированных пациентов с COVID-19, принимавших противомалярийные лекарства гидроксихлорохин и хлорохин. Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания препаратов.

Об этом во время брифинга заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Он рассказал, что в пятницу специалисты одного из наиболее авторитетных медицинских журналов The Lancet опубликовали исследование по гидроксихлорохину и хлорохину и его влиянию на больных COVID-19 пациентов, которые были госпитализированы.

"Авторы сообщают, что среди пациентов с COVID-19, получавших препарат, при использовании его отдельно или с макролидом (антибиотик, используются для лечения острых и хронических инфекций - ред.), они оценили более высокий уровень смертности", - заявил Гебреисус.

В связи с этим ВОЗ решила провести всесторонний анализ и критическую оценку всех имеющихся в мире доказательств, чтобы адекватно оценить потенциальные выгоды и вред от этих препаратов.

"Исполнительная группа взяла временную паузу в испытании гидроксихлорохиновой группы лекарств, пока данные проверяются Советом по мониторингу безопасности данных… Эта проблема связана с использованием гидроксихлорохина и хлорохина", - отметил он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что эти препараты считаются безопасными для применения у пациентов с аутоиммунными заболеваниями или малярией.

Напомним, первые сообщения о росте смертности среди больных коронавирусом, принимавших хлорохин, появились еще в апреле.

В прошлую пятницу ученые заявили, что средства против малярии - хлорохин и гидроксихлорохин, - не только не приносят пользы больным COVID-19, но и могут причинить вред.

Отметим, что гидроксихлорохин включен в протокол лечения больных коронавирусом в Украине.