В ВОЗ предупредили об опасности смешивания вакцин от COVID-19: последствия пока не изучены

Смешивание разных вакцин от коронавируса - это опасная тенденция, поскольку последствия от таких прививок до конца пока не изучены. Исследования в этом направлении проводятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного научного сотрудника Всемирной организации здравоохранения Сумью Сваминатан .

"Это несколько опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств, которые касаются смешивания вакцин", - написала она в своем Twitter, комментируя сделанные накануне на брифинге ВОЗ заявления о смешивании вакцин от коронавируса.

По ее словам, отдельные лица не должны принимать решения о смешивании вакцин от коронавируса. Этим должны заниматься органы здравоохранения на основании данных исследований.

"Ожидаются данные исследований сочетания и сопоставления различных вакцин – необходимо оценить как иммуногенность, так и безопасность", – добавила специалист.