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У ВООЗ попередили про небезпеку змішування вакцин від COVID-19: наслідки поки не вивчені

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Женева, Вівторок 13 липня 2021 16:13
У ВООЗ попередили про небезпеку змішування вакцин від COVID-19: наслідки поки не вивчені Фото: ВООЗ попередила про небезпеку змішування вакцин від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Змішування різних вакцин від коронавірусу - це небезпечна тенденція, оскільки наслідки від таких щеплень до кінця поки не вивчені. Дослідження в цьому напрямку проводяться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного наукового співробітника Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумью Свамінатан.

"Це кілька небезпечна тенденція. Ми знаходимося в зоні відсутності даних і доказів, які стосуються змішування вакцин", - написала вона в своєму Twitter, коментуючи зроблені напередодні на брифінгу ВООЗ заяви про змішування вакцин від коронавірусу.

За її словами, окремі особи не повинні приймати рішення про змішування вакцин від коронавірусу. Цим повинні займатися органи охорони здоров'я на підставі даних досліджень.

"Очікуються дані досліджень поєднання і зіставлення різних вакцин - необхідно оцінити як імуногенність, так і безпеку", - додала фахівець.

Нагадаємо, на брифінгу ВООЗ 12 липня Свамінатан заявила про недостатність даних про необхідність в бустерних дозах вакцини.

Відзначимо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузин повідомив, що змішувати вакцини в Україні не заборонено, при цьому він розповів в яких випадках будуть вирішувати комбінування препаратів від коронавірусу.

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ВООЗ Вакцина Коронавірус
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