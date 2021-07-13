У ВООЗ попередили про небезпеку змішування вакцин від COVID-19: наслідки поки не вивчені

Змішування різних вакцин від коронавірусу - це небезпечна тенденція, оскільки наслідки від таких щеплень до кінця поки не вивчені. Дослідження в цьому напрямку проводяться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного наукового співробітника Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумью Свамінатан .

"Це кілька небезпечна тенденція. Ми знаходимося в зоні відсутності даних і доказів, які стосуються змішування вакцин", - написала вона в своєму Twitter, коментуючи зроблені напередодні на брифінгу ВООЗ заяви про змішування вакцин від коронавірусу.

За її словами, окремі особи не повинні приймати рішення про змішування вакцин від коронавірусу. Цим повинні займатися органи охорони здоров'я на підставі даних досліджень.

"Очікуються дані досліджень поєднання і зіставлення різних вакцин - необхідно оцінити як імуногенність, так і безпеку", - додала фахівець.