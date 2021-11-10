ВОЗ предупредила о риске вспышек кори по всему миру

"Хотя в 2020 году число зарегистрированных случаев кори снизилось, данные свидетельствуют о том, что мы, вероятно, наблюдаем затишье перед бурей, поскольку риск вспышек продолжает расти по всему миру", - отмечается в документе.

По данным организаций, в 2020-м из-за пандемии COVID-19 более 22 млн младенцев пропустили первую дозу вакцины против кори, что на 3 млн больше по сравнению с 2019 годом. Такое положение с прививками от кори создает опасные условия для возникновения новых вспышек инфекции.

По оценкам ВОЗ и CDC, в 2020-м ухудшился эпиднадзор за корью. Количество отправленных в лаборатории образцов, стало самым низким за последние несколько лет. В прошлом году зафиксированы крупные вспышки кори в 26 странах.

Согласно докладу, в 2020 году только 70% детей получили две дозы вакцины от кори, тогда как для защиты от распространения инфекции доля привитых от инфекции должна составлять 95%.

"Крайне важно, чтобы страны как можно быстрее провели вакцинацию против COVID-19. Рутинная иммунизация должна быть укреплена, в противном случае мы рискуем сменить одну смертельную болезнь на другую", - заявила директор департамента ВОЗ по иммунизации, вакцинам и биологическим препаратам Кейт О'Брайен.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем заразности. Его возбудителем является вирус кори. Характеризуется высокой температурой (до 40,5 градуса), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и сыпью на коже.