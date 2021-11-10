ВООЗ попередила про ризик спалахів кору по всьому світу

"Хоча в 2020 році кількість зареєстрованих випадків кору знизилася, дані свідчать про те, що ми, ймовірно, спостерігаємо затишшя перед бурею, оскільки ризик спалахів продовжує зростати по всьому світу", - наголошується в документі.

За даними організацій, у 2020-му через пандемію COVID-19 понад 22 млн немовлят пропустили першу дозу вакцини проти кору, що на 3 млн більше у порівняні з 2019 роком. Такий стан з щепленнями від кору створює небезпечні умови для виникнення нових спалахів інфекції.

За оцінками ВООЗ і CDC, у 2020-му погіршився епіднагляд за кором. Кількість відправлених в лабораторії зразків, стало найнижчим за останні кілька років. Минулого року зафіксовані великі спалахи кору у 26 країнах.

Згідно з доповіддю, у 2020 році тільки 70% дітей отримали дві дози вакцини від кору, тоді як для захисту від поширення інфекції частка щеплених від інфекції повинна становити 95%.

"Вкрай важливо, щоб країни якнайшвидше провели вакцинацію проти COVID-19. Рутинна імунізація повинна бути укріплена, в іншому випадку ми ризикуємо змінити одну смертельну хворобу на іншу", - заявила директор департаменту ВООЗ з імунізації, вакцин і біологічних препаратів Кейт О'брайен.

Кір-гостре інфекційне вірусне захворювання з високим рівнем заразності. Його збудником є вірус кору. Характеризується високою температурою (до 40,5 градуса), запаленням слизових оболонок порожнини рота і верхніх дихальних шляхів, кон'юнктивітом і висипом на шкірі.