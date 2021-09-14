ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ВОЗ пока не поддерживает паспорта вакцинации для путешествий, но "со временем возможно"

Новина українською →
Женева, Вторник 14 сентября 2021 18:26
ВОЗ пока не поддерживает паспорта вакцинации для путешествий, но "со временем возможно" Фото: ВОЗ пока не поддерживает паспорта вакцинации для путешествий (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Всемирная организация здравоохранения высказалась о требовании паспорта вакцинации от коронавируса при путешествиях. Организация пока не поддерживает такую инициативу правительств стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг ВОЗ в Женеве.

Как пояснили в организации, сейчас в мире проблемы с распространением вакцин от коронавируса, поэтому введение паспортов вакцинации для путешествий создает дискриминацию тех, кто еще не имеет возможности вакцинироваться.

"Мы не хотим, чтобы прививочные паспорта использовались как условие для путешествий, из-за нехватки равного распределения вакцин. Это было бы средство дискриминации и не помогло бы", - сказал глава ВООЗ Тедрос Габреисус.

Однако со временем, когда проблема с доступом к вакцинам будет решена, ВОЗ готова будет поддержать введение таких паспортов.

По данным главы ВОЗ Тедроса Габреисуса, по состоянию на сегодня в мире сделано 5,7 млрд прививок от коронавируса. Он отметил, что лишь 2% от этого количества приходится на Африку.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВОЗ Коронавирус Вакцинация
NEWS
Презентация Apple: где и когда смотреть
Презентация Apple: где и когда смотреть
DAILY
Денис Малюська: Я уделил время, чтобы изучить, как пишется заявление об отставке
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Денис Малюська: Я уделил время, чтобы изучить, как пишется заявление об отставке