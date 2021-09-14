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ВООЗ поки не підтримує паспорти вакцинації для подорожей, але "з часом можливо"

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Женева, Вівторок 14 вересня 2021 18:26
ВООЗ поки не підтримує паспорти вакцинації для подорожей, але "з часом можливо" Фото: ВООЗ поки не підтримує паспорти вакцинації для подорожей (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Всесвітня організація охорони здоров'я висловилася про вимогу паспорту вакцинації від коронавірусу при подорожах. Організація поки що не підтримує таку ініціативу урядів країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг ВООЗ у Женеві.

Як пояснили в організації, зараз у світі проблеми з поширенням вакцин від коронавірусу, тому запровадження паспортів вакцинації для подорожей створює дискримінацію тих, хто ще не має змоги вакцинуватися.

"Ми не хочемо, щоб паспорти щеплення використовувалися як умова для подорожей, через брак рівного розподілу вакцин. Це було б засобом дискримінації і не допомогло б", - сказав глава ВООЗ Тедрос Габреісус.

Однак з часом, коли проблема з доступом до вакцин буде вирішена, ВООЗ готова буде підтримати запровадження таких паспортів.

За даними глави ВООЗ, станом на сьогодні у світі зроблено 5,7 млрд щеплень від коронавірусу. Він наголосив, що лише 2% від цієї кількості приходиться на Африку.

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ВООЗ Коронавірус Вакцинація
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