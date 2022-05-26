ВОЗ поддержала резолюцию, закладывающую механизм дальнейшей изоляции России

Всемирная ассамблея здравоохранения поддержала резолюцию, которая позволит в будущем изолировать Россию. Резолюцию, которую предложила украинская сторона, поддержали 88 "настоящий друзей" Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко .

"Наша резолюция закладывает механизм дальнейшей изоляции РФ, в том числе через лишения членских прав и права голоса в ВОЗ в случае невыполнения выдвинутых требований в резолюции", - пояснил украинский министр.

Напомним, в начале мая Европейское бюро ВОЗ приняло резолюцию о закрытии одного из своих офисов в Москве.

После этого в России пригрозили выйти из ВОЗ, ибо договор с организацией якобы не приносит пользы.

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