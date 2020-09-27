В ВОЗ планируют произвести 2 млрд доз вакцины от COVID-19 к концу 2021 года

Фото: вакцина от коронавируса (freepik)

К концу следующего года в рамках программы международного сотрудничества, созданной под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), планируется произвести как минимум 2 милларда доз вакцины от коронавируса. Также планируется предоставить 245 миллионов курсов лечения от COVID-19.

Об этом говорится в стратегическом плане развития программы ACT Accelerator, направленной на ускорение исследованийдля совершенствования тестов по выявлению коронавируса, лечение инфекции и разработку противовирусных вакцин, сообщает Центр новостей ООН.

Как отметил в ходе брифинга генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, на сегодняшний день к инициативе COVAX официально присоединились 67 стран с высоким и 92 страны с низким уровнем доходов. Ожидается, что в ближайшее время соглашение подпишут еще 34 государства.

Гебрейесус предложил международному сообществу сосредоточить внимание на четырех основных приоритетах.

"Во-первых, нельзя допустить дальнейшей эскалации кризиса. Во-вторых, нам следует сосредоточить свои усилия на защите наиболее уязвимых слоев населения. В-третьих, нужно создавать условия, которые позволили бы местным сообществам эффективно защищать от вируса себя самих. И, в-четвертых, необходимо постоянно отслеживать новые очаги заболевания, изолировать и лечить инфицированных", - сказал он.

Выгода, полученная в результате восстановления международного туризма и торговли, быстро окупит вложенные инвестиции.

Глава ВОЗ подчеркнул, что для успешной реализации инициативы ACT Accelerator необходимы крупные инвестиции. Текущий дефицит финансирования этой программы составляет 35 млрд долларов.

"На первый взгляд, 35 миллиардов долларов - это огромные деньги. Однако, это менее одного процента от суммы, которую правительства стран G20 уже обязались выделить в рамках пакетов внутренних экономических стимулов. Или, другими словами, это примерно столько же, сколько жители Земли тратят каждые две недели на покупку сигарет", - сказал Гебрейесус.

Он подчеркнул, что ВОЗ не призывает к благотворительности - речь идет о выживании мировой экономики.

"Выгода, полученная в результате восстановления международного туризма и торговли, быстро окупит вложенные инвестиции", - сказал глава ВОЗ.

Отметим, что во многих регионах мира с наступлением осени отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В ВОЗ считают, что повторного введения общенационального режима самоизоляции, который приводит к полному параличу экономики, можно избежать.

Напомним, фармацевтическая компания из польского Люблина объявила о создании первого в мире лекарства от коронавируса COVID-19. Препарат создан на основе плазмы пациентов, которые выздоровели.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от COVID-19 появится в ближайшее время. По его словам, это займет от 4 до 8 недель.

ВОЗ не исключает, что жертвами COVID-19 станут 2 млн человек.