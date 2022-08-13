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В ВОЗ переименовали два варианта оспы обезьян: в чем причина

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Суббота 13 августа 2022 01:01
В ВОЗ переименовали два варианта оспы обезьян: в чем причина Фото: в ВОЗ намерены переименовать оспу обезьян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Всемирная организация здравоохранения хочет переименовать оспу обезьян из-за опасения, что название могут счесть уничижительным, или расистским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Две клады, или разновидности заболевания, уже переименованы. В ВОЗ не уточнили, когда будет объявлено какое-либо новое название для оспы обезьян.

Теперь в названии вместо географических районов будут использоваться римские цифры. Вариант болезни, ранее известный как болезнь бассейна реки Конго, теперь будет известен как "клада I". Западноафриканская разновидность будет известна как "клада II".

Впервые термин "оспа обезьян" был использован в 1958 году. С мая до середины августа во всем мире было выявлено более 31 тысячи случаев оспы обезьян.

Напомним, в Испании зафиксировали смерть от оспы обезьян. Вероятно, это первый известный случай смерти от заболевания в Европе.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с ростом заболеваний обезьяньей оспой в мире.

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Оспа обезьян ВОЗ
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