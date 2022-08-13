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У ВООЗ перейменували два варіанти віспи мавп: у чому причина

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Субота 13 серпня 2022 01:01
У ВООЗ перейменували два варіанти віспи мавп: у чому причина Фото: у ВООЗ мають намір перейменувати віспу мавп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Всесвітня організація охорони здоров'я хоче перейменувати віспу мавп через побоювання, що назву можуть вважати зневажливою, або расистською.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Дві клади, або різновиди захворювання, вже перейменовані. У ВООЗ не уточнили, коли буде оголошено якусь нову назву для віспи мавп.

Тепер в назві замість географічних районів будуть використовуватися римські цифри. Варіант хвороби, раніше відомий як хвороба басейну річки Конго, тепер буде відомий як "клада I". Західноафриканський різновид буде відомий як "клада II".

Вперше термін "віспа мавп" був використаний в 1958 році. З травня до середини серпня в усьому світі було виявлено більше 31 тисячі випадків віспи мавп.

Нагадаємо, в Іспанії зафіксували смерть від віспи мавп. Ймовірно, це перший відомий випадок смерті від захворювання в Європі.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку із зростанням захворювань мавпячою віспою в світі.

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Віспа мавп ВООЗ
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