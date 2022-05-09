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ВОЗ передала Украине два десятка внедорожников в исполнении скорой помощи

Передача автомобилей скорой помощи (Фото: moz.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Всемирная организация здравоохранения передала Украине 20 автомобилей скорой помощи на базе внедорожников, которые способны работать даже в наиболее поврежденных и труднодоступных районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.

"Мы предлагаем не просто поставки медицинской помощи, но и поддержку в соответствии с вашими потребностями. Сегодня мы передаем 20 машин скорой помощи, а также генераторы и холодильники для крови в больнице, где они нужны", - сказал Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ.

В настоящее время ВОЗ доставила в Украину 393 тонны медицинских материалов и оборудования. Из этого количества 167 тонн уже достигли места назначения, преимущественно на востоке, юге и севере страны, где в них ощущается наибольшая потребность.

Ранее сообщалось, что ООН собирает в Украине показания и доказательства нарушений, совершенных во время вторжения РФ с целью расследования их на предмет признания военными преступлениями.

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