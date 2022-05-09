ВООЗ передала Україні два десятки позашляховиків у виконанні швидкої допомоги

Всесвітня організація охорони здоров'я передала Україні 20 автомобілів швидкої допомоги на базі позашляховиків, які здатні працювати навіть у найбільш пошкоджених і важкодоступних районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.

"Ми пропонуємо не просто постачання медичної допомоги, а й підтримку відповідно до ваших потреб. Сьогодні ми передаємо 20 машин швидкої допомоги, а також генератори та холодильники для крові в лікарні, де вони потрібні", - сказав Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральний директор ВООЗ.

В цей час ВООЗ доставила в Україну 393 тонни медичних матеріалів і обладнання. З цієї кількості 167 тонн вже досягли місця призначення, переважно на Сході, Півдні та півночі країни, де в них відчувається найбільша потреба.