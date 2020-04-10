ВОЗ ожидает вспышку Эболы в Африке

Всемирная организация здравоохранения ожидает вспышку новых заболеваний Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса в Twitter.

По его словам, спустя 52 дня в стране был зафиксирован новый случай заболевания.

"Сегодня я созвал заседание Чрезвычайного комитета по Эболе в Демократической Республике Конго (ДРК). Спустя 52 дней группы наблюдения и реагирования на местах подтвердили новый случай. Мы готовились и ожидаем новых случаев", - заявил Гебреисуса.

Глава ВОЗ отметил, что в связи с этим правительство ДРК не сможет объявить о прекращении вспышки Эболы в понедельник, как было запланировано.

Напомним, в июле 2019 года ВОЗ объявила глобальную тревогу после новой вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Тогда эпидемия впервые распространилась на крупный городской центр.

Отметим, на данный момент в мире наблюдается пандемия коронавируса. В мире уже заразились более 1,5 млн человек. В Украине по последним данным Министерства здравоохранения зафиксировано 2203 случая COVID-19.