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В ВОЗ назвали число стран, где уже выявили штамм "Омикрон"

Автор: Дмитрий Кузнецов

На сегодняшний день штамм коронавируса "Омикрон" выявили в 38 странах. При этом вариант "Дельта" продолжает преобладать в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу отдела новых болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марию Ван Керкхове.

"На данный момент "Омикрон" выявили в 38 странах во всех шести регионах ВОЗ", - сказала она отвечая на вопросы о ситуации с коронавирусом в мире.

По ее словам, больше всего заразившихся штаммом "Омикрон" в Африке. При этом вариант "Дельта" продолжает оставаться доминирующим во всем мире.

Напомним, официальные представители ВОЗ ранее отметили, что используемые для противодействия "Дельте" меры должны оставаться основой для борьбы с пандемией коронавируса, включая новый вариант "Омикрон".

Отметим, в ВОЗ призвали производителей вакцин от коронавируса подготовиться к корректировке своих препаратов.

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