У ВООЗ назвали число країн, де вже виявили штам "Омікрон"

На сьогодні штам коронавірусу "Омікрон" виявили в 38 країнах. При цьому варіант "Дельта" продовжує переважати у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу відділу нових хвороб Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марію Ван Керкхове .

"На цей момент "Омікрон" виявили в 38 країнах у всіх шести регіонах ВООЗ", - сказала вона відповідаючи на питання про ситуацію з коронавірусом в світі.

За її словами, найбільше заразилися штамом "Омікрон" в Африці. При цьому варіант "Дельта" продовжує залишатися домінантним у всьому світі.