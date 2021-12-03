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У ВООЗ назвали число країн, де вже виявили штам "Омікрон"

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Женева, П'ятниця 03 грудня 2021 17:20
У ВООЗ назвали число країн, де вже виявили штам "Омікрон" Фото: голова відділу нових хвороб ВООЗ Марія Ван Керк (twitter.com/GHS)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На сьогодні штам коронавірусу "Омікрон" виявили в 38 країнах. При цьому варіант "Дельта" продовжує переважати у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу відділу нових хвороб Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марію Ван Керкхове.

"На цей момент "Омікрон" виявили в 38 країнах у всіх шести регіонах ВООЗ", - сказала вона відповідаючи на питання про ситуацію з коронавірусом в світі.

За її словами, найбільше заразилися штамом "Омікрон" в Африці. При цьому варіант "Дельта" продовжує залишатися домінантним у всьому світі.

Нагадаємо, офіційні представники ВООЗ раніше відзначили, що використовувані для протидії "Дельті" заходи повинні залишатися основою для боротьби з пандемією коронавірусу, включаючи новий варіант "Омікрон".

Відзначити, у ВООЗ закликали виробників вакцин від коронавірусу підготуватися до коригування своїх препаратів.

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