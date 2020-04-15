ВОЗ назвала сроки для начала ослабления карантина

Всемирная организация здравоохранения рекомендует начинать смягчения карантинных ограничений не ранее чем через две недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

ВОЗ отметила, что любые шаги в сторону ослабления карантина необходимо делать постепенно, основываясь на оценке эпидемиологических рисков, прежде чем будут приняты очередные меры.

"В идеале между каждой фазой перехода должно быть минимум 2 недели (что соответствует инкубационному периоду COVID-19), чтобы было достаточно времени для оценки риска новых вспышек и адекватного реагирования", - заявили в ВОЗ.

В ином случае существует риск повторного ужесточения карантина и возобновления роста заболеваемости, добавили в организации здравоохранения.

Сделать такое заявление ВОЗ побудила информация о смягчении карантинных ограничений рядом стран. Сегодня правительство Чехии обнародовало план относительно дальнейшего ослабления карантина с 20 апреля. С мая снимать карантин также начнет Исландия. Частичные смягчения ограничений также анонсировали в Италии и Испании.

Кроме того, несмотря на продолжающийся рост заражений и смертей от коронавируса в Соединенных Штатах Америки, президент Дональд Трамп также анонсировал скорое ослабление большинства ограничений. Трамп отметил, что обсудит отмену карантина с каждым из 50 губернаторов штатов. По его словам, окончательное решение будут принимать именно они, отталкиваясь от эпидемиологической ситуации в штате.